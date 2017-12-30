Пуговка шлет поклонникам привет из Ниццы

Звезда сериала «Папины дочки» Катя Старшова опубликовала в Instagram новое фото. На нем повзрослевшая Пуговка запечатлена берегу моря в Ницце, спиной к горизонту. Позади девушки на усеянный галькой берег накатывает волна, и, судя по улыбающемуся лицу знаменитости, настроение у нее отличное, и она просто наслаждается прогулкой вдоль побережья зимнего моря.

Дарья Светозарова

Юная Катя подтверждает это текстовым комментарием к снимку. Она интересуется у фолловеров их новогодними планами, ведь уже завтра все соберутся за праздничным столом. Актриса подчеркивает, что встречать праздники нужно только с достойными людьми.Фото Кати моментально стали отмечать лайками. Едва Старшова опубликовала пост, его оценили более трех с половиной тысяч фанатов девушки. В комментариях они писали, что восхищаются Пуговкой, а особенно отсутствием у нее «звездных замашек». Подписчики поздравили актрису с Новым годом. Некоторые предложили Кате продолжить вояж в Лионе и посмотреть местные достопримечательности, отметив, что от Ниццы до Лиона рукой подать. Нашлись у Пуговки и недоброжелатели. Недовольство некоторых комментаторов вызвал тот факт, что Старшова встречает Новый год за границей, и они упрекнули звезду в недостатке патриотизма. Однако негативные высказывания просто потерялись в море дружелюбных.