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| | Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета»

Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета»

Сегодня, 12:04
Певица и телеведущая Анна Седокова завершила съёмки тревел-шоу «Вокруг света во время декрета» счастливым человеком.

Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета»

 

Мама троих детей призналась на своей странице в Instagram, что считает 2017 год самым продуктивным в её жизни. Седокова имела хорошие и плохие воспоминания из уходящего года, однако из достижений она назвала рождение сына Гектора, выпуск альбома и премьеру во всех смыслах семейной программы о путешествиях. Съёмки первого сезона последней, как стало известно журналистам «ВладТайм», уже завершились. Также Седокова пообещала рассказать о каком-то проекте в следующем году.

Поклонники Анны Седоковой в комментариях выразили свою радость за певицу. Большинство из них считает главным счастьем – детей, поэтому неудивительно, что артистка наконец испытывает это чувство. Подписчики также желают ей найти в 2018 году «сильное плечо», с которым она сможет прожить дольше нескольких месяцев.
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