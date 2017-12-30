Невеста принца Гарри не может избавиться от вредных привычек

Актриса Меган Маркл обладает вредным привычками грызть ногти и ругаться, от которых хочет избавиться. С недостатками она борется уже не первый год.

Никита Готский

Меган помогла своему возлюбленному принцу Гарри бросить курить. Сама же она часто грызет ногти и ругается матом, с чем никак не может совладать. Она собирается закончить с такими нехорошими привычками, о пока безуспешно. Ругается Маркл после употребления алкоголя или из-за усталости, а ногти грызет от волнения.Ее свадьбы с принцем Гарри состоится в мае следующего года. Влюбленные продолжительное время скрывали свои отношения, лишь осенью прошедшего года официально вышли в свет как пара. Елизавета II выступала против брака внука на разведенной американке, но любовь победила многовековые традиции английских монархов.