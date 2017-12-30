Линдси Лохан едва не погибла из-за укуса змеи в Таиланде

Американская актриса Линдси Лохан едва не отдала Богу душу из-за укуса змеи. В тот момент звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Поцелуй на удачу» отдыхала в Таиланде.

Дарья Светозарова

Девушка обладает уникальным «талантом» притягивать к себе неприятности. То актриса пострадает от укуса насекомого, то 31-летнюю знаменитость заподозрят в заражении болезнью Лайма. Недавно девушка и вовсе покалечилась – у нее фалангу пальца оторвало якорной сетью на яхте.А теперь на жизнь Линдси покусилась тайская змея. Несмотря на свои маленькие размеры, рептилия стала серьезной угрозой для кинозвезды, ведь успела укусить ее несколько раз. Масла в огонь подлил проводник Лохан – он заявил, что это животное очень ядовито. Девушка так сильно испугалась, что обратилась за помощью к местному шаману, но в итоге все закончилось хорошо.Актриса потом написала фанатам, что просто влюблена в Таиланд. В этой стране ей нравится все, кроме змей. По словам шамана, девушка родилась в рубашке, ведь обычно после укуса этого пресмыкающегося у людей резко ухудшается самочувствие. Линдси уже оправилась от шока и теперь поздравляет всех своих фанов с Новым годом.