На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Линдси Лохан едва не погибла из-за укуса змеи в Таиланде

Линдси Лохан едва не погибла из-за укуса змеи в Таиланде

Сегодня, 11:43
Американская актриса Линдси Лохан едва не отдала Богу душу из-за укуса змеи. В тот момент звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Поцелуй на удачу» отдыхала в Таиланде.

Линдси Лохан едва не погибла из-за укуса змеи в Таиланде

 

Девушка обладает уникальным «талантом» притягивать к себе неприятности. То актриса пострадает от укуса насекомого, то 31-летнюю знаменитость заподозрят в заражении болезнью Лайма. Недавно девушка и вовсе покалечилась – у нее фалангу пальца оторвало якорной сетью на яхте.

А теперь на жизнь Линдси покусилась тайская змея. Несмотря на свои маленькие размеры, рептилия стала серьезной угрозой для кинозвезды, ведь успела укусить ее несколько раз. Масла в огонь подлил проводник Лохан – он заявил, что это животное очень ядовито. Девушка так сильно испугалась, что обратилась за помощью к местному шаману, но в итоге все закончилось хорошо.

Актриса потом написала фанатам, что просто влюблена в Таиланд. В этой стране ей нравится все, кроме змей. По словам шамана, девушка родилась в рубашке, ведь обычно после укуса этого пресмыкающегося у людей резко ухудшается самочувствие. Линдси уже оправилась от шока и теперь поздравляет всех своих фанов с Новым годом.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Линдси Лохан снова запускает ювелирную линейку
Линдси Лохан снова запускает ювелирную линейку

О своем намерении снова запустить в производство ювелирную линейку, американская звезда Линдси Лохан заявила Page Six.

Линдси Лохан чуть не лишилась пальца на отдыхе в Турции
Линдси Лохан чуть не лишилась пальца на отдыхе в Турции

Американская звезда кино Линдси Лохан отдыхая в Турции лишилась части пальца. Происшествие случилось во время катания на яхте.

Американская актриса Линдси Лохан помолвлена
Американская актриса Линдси Лохан помолвлена

Американская актриса Линдси Лохан помолвлена. Основанием для подобной информации послужило недавнее появление актрисы с кольцом на безымянном пальце.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости