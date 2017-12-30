Линдси Лохан едва не погибла из-за укуса змеи в Таиланде

Девушка обладает уникальным «талантом» притягивать к себе неприятности. То актриса пострадает от укуса насекомого, то 31-летнюю знаменитость заподозрят в заражении болезнью Лайма. Недавно девушка и вовсе покалечилась – у нее фалангу пальца оторвало якорной сетью на яхте.
А теперь на жизнь Линдси покусилась тайская змея. Несмотря на свои маленькие размеры, рептилия стала серьезной угрозой для кинозвезды, ведь успела укусить ее несколько раз. Масла в огонь подлил проводник Лохан – он заявил, что это животное очень ядовито. Девушка так сильно испугалась, что обратилась за помощью к местному шаману, но в итоге все закончилось хорошо.
Актриса потом написала фанатам, что просто влюблена в Таиланд. В этой стране ей нравится все, кроме змей. По словам шамана, девушка родилась в рубашке, ведь обычно после укуса этого пресмыкающегося у людей резко ухудшается самочувствие. Линдси уже оправилась от шока и теперь поздравляет всех своих фанов с Новым годом.