Рената Литвинова исключила любые сексуальные домогательства в её адрес

Известная российская актриса Рената Литвинова рассказала о том, что не имеет никаких опасений по поводу возможных домогательств сексуального характера в её сторону. По мнению актрисы, её возраст делает её непривлекательной мишенью для воздыхателей.

Александр Вест

Рената Литвинова заметила, что в её карьере также были случаи, когда режиссёр, пользуясь своим положением, намекал на интимную близость с актрисой. Однако, по её словам, она восприняла произошедший инцидент как очередную шутку. Рената добавила, что она является взрослым индивидуумом и если она не захочет, с ней ничего нельзя будет сделать. Также Литвинова заявила, что считает свой возраст основной помехой к подобного рода домогательствам, так как их зачастую используют, чтобы продвинуть актёра по карьерной лестнице, что ей вовсе не нужно.Отметим, Рената также вспомнила историю с продюсером Харви Вайнштейном, который пользовался своим положением, чтобы домогаться своих клиентов. По словам Литвиновой, она не смогла бы столько выпить, чтобы перешагнуть себя и пойти на интимную связь с Харви.