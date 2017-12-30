Год не вместе: Названы самые громкие разбирательства Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Ведущая и певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов не вместе уже ровно год. В их жизни часто имели место разбирательства, и самые масштабные были выбраны поклонниками поп-артистки, по информации VistaNews.

После громкого развода интернет-пользователи начали пристально следить, что же будет делать Дмитрий Тарасов, и ожидали его снимков с новой избранницей. Ольга Бузова занялась не личной жизнью, а карьерой, а также резко сменила имидж. В числе первых громких разбирательств стало появление модели Анастасии Костенко в жизни Тарасова.

Когда об этом узнала Ольга Бузова, то постриглась и попыталась стать копией девушки своего бывшего возлюбленного. Также певица посвящала Дмитрию Тарасову многие свои композиции. Новое скандальное событие уже в её жизни – появление Романа Гриценко, участника «Дома-2», влюбившегося в знаменитость.

Поведением Ольги Бузовой возмущались часто. Говорили о том, что она не поёт «вживую», пытается копировать Анастасию Костенко, не может собрать аншлаги на концертах и так далее. Новое событие может быть связано с демонстрацией нового кавалера. Ольга Бузова не раз писала о том, что «хочет любви», а ради пиара, как считают специалисты, показывают очередную вторую половинку многие артисты.

Ирина Летинская