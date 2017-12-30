Год не вместе: Названы самые громкие разбирательства Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Ведущая и певица Ольга
Бузова и футболист Дмитрий Тарасов не вместе уже ровно год. В их жизни часто
имели место разбирательства, и самые масштабные были выбраны поклонниками
поп-артистки, по информации VistaNews.
После громкого развода
интернет-пользователи начали пристально следить, что же будет делать Дмитрий
Тарасов, и ожидали его снимков с новой избранницей. Ольга Бузова занялась не личной
жизнью, а карьерой, а также резко сменила имидж. В числе первых громких
разбирательств стало появление модели Анастасии Костенко в жизни Тарасова.
Когда об этом узнала
Ольга Бузова, то постриглась и попыталась стать копией девушки своего бывшего
возлюбленного. Также певица посвящала Дмитрию Тарасову многие свои композиции.
Новое скандальное событие уже в её жизни – появление Романа Гриценко, участника
«Дома-2», влюбившегося в знаменитость.
Поведением Ольги
Бузовой возмущались часто. Говорили о том, что она не поёт «вживую», пытается
копировать Анастасию Костенко, не может собрать аншлаги на концертах и так
далее. Новое событие может быть связано с демонстрацией нового кавалера. Ольга
Бузова не раз писала о том, что «хочет любви», а ради пиара, как считают
специалисты, показывают очередную вторую половинку многие артисты.
Ирина Летинская