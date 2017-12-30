На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Год не вместе: Названы самые громкие разбирательства Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Год не вместе: Названы самые громкие разбирательства Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Сегодня, 11:26
Ведущая и певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов не вместе уже ровно год. В их жизни часто имели место разбирательства, и самые масштабные были выбраны поклонниками поп-артистки, по информации VistaNews.

Год не вместе: Названы самые громкие разбирательства Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

 

После громкого развода интернет-пользователи начали пристально следить, что же будет делать Дмитрий Тарасов, и ожидали его снимков с новой избранницей. Ольга Бузова занялась не личной жизнью, а карьерой, а также резко сменила имидж. В числе первых громких разбирательств стало появление модели Анастасии Костенко в жизни Тарасова.

Когда об этом узнала Ольга Бузова, то постриглась и попыталась стать копией девушки своего бывшего возлюбленного. Также певица посвящала Дмитрию Тарасову многие свои композиции. Новое скандальное событие уже в её жизни – появление Романа Гриценко, участника «Дома-2», влюбившегося в знаменитость.

Поведением Ольги Бузовой возмущались часто. Говорили о том, что она не поёт «вживую», пытается копировать Анастасию Костенко, не может собрать аншлаги на концертах и так далее. Новое событие может быть связано с демонстрацией нового кавалера. Ольга Бузова не раз писала о том, что «хочет любви», а ради пиара, как считают специалисты, показывают очередную вторую половинку многие артисты.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ольга Бузова подражает новой возлюбленной Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова подражает новой возлюбленной Дмитрия Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова подражает нынешней возлюбленного своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Сходство в прическе и стиле одежды постоянно подмечают

Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова

Известная телеведущая, дизайнер и актриса Ольга Бузова преследует своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова, поскольку до сих пор испытывает к нему чувства. К

Ольга Бузова свела тату, посвященную Дмитрию Тарасову
Ольга Бузова свела тату, посвященную Дмитрию Тарасову

Поклонники телеведущей Ольги Бузовой предполагают, что она свела тату посвященную Дмитрию Тарасову. Фанаты заметили, что Ольга носит на правой руке черную

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости