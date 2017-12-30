Селим Аляхаров стал победителем в шестом сезоне шоу «Голос»

В результате зрительского голосования неоспоримую победу в очередном сезоне телевизионного шоу "Голос "одержал Селим Аляхаров, за которого свой голос отдали более 67 процентов телезрителей.

В прошедшую пятницу в эфире "Первого канала" был показан финальный эпизод шестого сезона телепроекта "Голос", в котором судьбу финалистов определяли с помощью зрительского голосования посредством смс-сообшений. Неоспоримое преимущество в виде 67,3 процентов от всех голосов получил участник "Голоса" Селим Аляхаров. Главным призом для победителя проекта стал автомобиль, а также миллион рублей вместе со статуэткой телешоу. Вместе с Селимом в финале проекта победу оспаривали Ян Гэ, а также Ладислав Бурнар и Тимофей Копылов.

Александр Вест

По устоявшейся традиции, партнёры телепроекта совместно с руководством "Первого канала" направят все финансовые средства, полученные от зрительского смс-голосования, на благотворительность. Напомним, телешоу "Голос" впервые появилось на телевидении ещё в 2012 году, а победителем дебютного сезона телепроекта стала Дина Гарипова.