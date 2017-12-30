Вдова композитора Владимира Шаинского рассказала о его последних днях

Светлана Шаинская, вдова советско-российского композитора Владимира Шаинского, поведала о его последних днях. Будучи в плохом состоянии, он не мог разговаривать, но всё понимал.

Яна Татьянина

По словам Светланы Шаинской, композитор не желал говорить о завещании, веря, что выживет. К праздникам палату украсили, поставили ёлку. Прилетела дочь. 24 декабря, когда родственники собрались в палате, чтобы отметить католическое Рождество, Владимир Шаинский всё понимал и отвечал с помощью жестов - даже будучи в полусне. Когда вдова погладила его по голове и сказала, что его любят и ценят, композитор подал знак, что её слышит.Спустя 2 дня после празднования 92-летия Владимира Шаинского госпитализировали. Автор музыки к фильмам "Финист - ясный сокол", "Пока бьют часы", ко множеству мультфильмов и песен, Шаинский умер 26 декабря. Семья и Минкульт пришли к соглашению, что композитора похоронят в России. Церемонию прощания проведут 12 января 2018.