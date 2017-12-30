На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Валуев с Басковым и Киркоровым будут вести "Спокойной ночи, малыши"

Валуев с Басковым и Киркоровым будут вести "Спокойной ночи, малыши"

Сегодня, 10:28
Известный боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши». В новогоднюю ночь спортсмен выступит вместе с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Валуев с Басковым и Киркоровым будут вести "Спокойной ночи, малыши"

 

Король российской эстрады Киркоров на своей странице в Instagram опубликовал на своей странице совместный снимок с Валуевым и Басковым. «Спокойной ночи, малыши» - это уже традиционная рубрика программы «Новогодний парад звёзд» на телеканале «Россия 1».

Именно здесь перед обращением президента России Владимира Путина многие российские звёзды шоу-бизнеса будут показывать свои выступления. Поклонников удивило то, что Валуев будет вести детскую передачу. Некоторые напомнили, что иногда боксёр и два слова не может связать, что может плохо сказаться во время записи передачи.
Вещий Олег
Новости по теме
Валуев уверен, что юные зрители «Спокойной ночи, малыши» не будут его бояться
Валуев уверен, что юные зрители «Спокойной ночи, малыши» не будут его бояться

Боксёр Николай Валуев уверен, что юные зрители «Спокойной ночи, малыши» не будут бояться его. Недавно он стал новым ведущим детской программы.

Николай Валуев станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»
Николай Валуев станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

Николай Валуев попробует себя в роли телеведущего. Бывший боксер станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!».

Глава РФ придумал нового персонажа для передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Глава РФ придумал нового персонажа для передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Глава Российской Федерации Владимир Путин введет нового героя в программу «Спокойной ночи, малыши!». Новый персонаж должен появиться на экранах в начале ноября

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости