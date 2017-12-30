Валуев с Басковым и Киркоровым будут вести "Спокойной ночи, малыши"

Известный боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши». В новогоднюю ночь спортсмен выступит вместе с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Вещий Олег

Король российской эстрады Киркоров на своей странице в Instagram опубликовал на своей странице совместный снимок с Валуевым и Басковым. «Спокойной ночи, малыши» - это уже традиционная рубрика программы «Новогодний парад звёзд» на телеканале «Россия 1».Именно здесь перед обращением президента России Владимира Путина многие российские звёзды шоу-бизнеса будут показывать свои выступления. Поклонников удивило то, что Валуев будет вести детскую передачу. Некоторые напомнили, что иногда боксёр и два слова не может связать, что может плохо сказаться во время записи передачи.