Маргарита Суханкина рассказала, как её дети разоблачили Деда Мороза

Известная отечественная оперная певица Маргарита Суханкина поведала о том, что её дети в краткие сроки разоблачили Деда Мороза, пришедшего к ним в дом с подарками, узнав под всем гримом своего дедушку.

Александр Вест

Певица заметила, что приход Деда Мороза к ним в дом стал для её детей совершенной неожиданностью. Стук в дверь раздался, когда семья ужинала, а когда она впустила Деда Мороза в жилище дети стали разглядывать неожиданного гостя. Лера и Серёжа рассказали неожиданному гостю несколько стихотворений, выслушали от него новогодние пожелания, после чего получили свои подарки. Сыну Маргариты достался новый комплект Lego, так как, по её словам, мальчик обожает конструкторы, а дочке подарили новую куклу Барби.После того, как дети получили подарки, они вдруг заявили, что дедушку они узнали, и он может уже снимать свою бороду. По словам Суханкиной, самое важное – что детям понравился сюрприз, а то, что они узнали своего дедушку в Деде Морозе, лишь говорит о их успешном взрослении.