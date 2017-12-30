На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Маргарита Суханкина рассказала, как её дети разоблачили Деда Мороза

Маргарита Суханкина рассказала, как её дети разоблачили Деда Мороза

Сегодня, 12:11
Известная отечественная оперная певица Маргарита Суханкина поведала о том, что её дети в краткие сроки разоблачили Деда Мороза, пришедшего к ним в дом с подарками, узнав под всем гримом своего дедушку.

Маргарита Суханкина рассказала, как её дети разоблачили Деда Мороза

 

Певица заметила, что приход Деда Мороза к ним в дом стал для её детей совершенной неожиданностью. Стук в дверь раздался, когда семья ужинала, а когда она впустила Деда Мороза в жилище дети стали разглядывать неожиданного гостя. Лера и Серёжа рассказали неожиданному гостю несколько стихотворений, выслушали от него новогодние пожелания, после чего получили свои подарки. Сыну Маргариты достался новый комплект Lego, так как, по её словам, мальчик обожает конструкторы, а дочке подарили новую куклу Барби.

После того, как дети получили подарки, они вдруг заявили, что дедушку они узнали, и он может уже снимать свою бороду. По словам Суханкиной, самое важное – что детям понравился сюрприз, а то, что они узнали своего дедушку в Деде Морозе, лишь говорит о их успешном взрослении.
Александр Вест
Новости по теме
О чем попросили Деда Мороза дети звезд российского шоу-бизнеса
О чем попросили Деда Мороза дети звезд российского шоу-бизнеса

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, что попросили их дети у Деда Мороза на Новый год. Об этом сообщили российские СМИ.

Отец Кристины Орбакайте ежегодно предстает перед внучкой в роли Деда Мороза
Отец Кристины Орбакайте ежегодно предстает перед внучкой в роли Деда Мороза

Отец Кристины Орбакайте ежегодно предстает перед внучкой в роли Деда Мороза. Четырехлетняя девочка каждый год с нетерпением ждет дедушку в сказочном образе.

В этом году дети просят у Деда Мороза планшеты и смартфоны
В этом году дети просят у Деда Мороза планшеты и смартфоны

Как рассказали журналистам сотрудники почты Деда Мороза, в этот Новый год дети немного поменяли свои предпочтения в подарках и теперь просят у главного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости