Виктория Боня грустит, что не получается загореть в Дубае перед праздниками

Популярная модель, ведущая и актриса Виктория Боня грустит, что не получается загореть в Дубае перед зимними праздниками, хотя она там уже 11-й день, по данным журналистов VistaNews.

Как отметила артистка, от солнца не тепло и холод, хотя причина ей и не ясна. По мнению подписчиков, у Виктории Бони и так тело загоревшее, а если будет посильнее, то могут быть и проблемы со здоровьем.

Часть поклонников согласились со знаменитость, упомянув, что во время своего отдыха в Дубае тоже не смогли добиться потемнения кожи, хотя было очень жарко. Другие поклонники шутили, предлагая, чтобы Виктория Боня сменила гостиницу, из-за чего и солнце кажется холодным, или признала, что все-таки декабрь, потому загар не возможен. Советовали также уехать в другую часть ОАЭ, где нет проблем с выполнением пожелания артистки.

Ирина Летинская