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| | Ургант попарился в бане и спел с Николаевым

Ургант попарился в бане и спел с Николаевым

Сегодня, 12:08
Российский ведущий Иван Ургант спел в бане и попарился и Игорем Николаевым. Их творчество выложено на видеохостинге YouTube.

Ургант попарился в бане и спел с Николаевым

 

В клипе "Розово-малиновое вино" снимались Feduk, Игорь Николаев, Иван Ургант, Юрий Дудь и Александр Гудков. По сюжету, они поют, как можно "зажигать в бане", а во время беседы за столом в перерыве герои клипа вспоминают Игоря, возвращаясь в парную, где находится музыкант, который пьет пиво. Друзья предостерегают его от спиртного, но певец просит не мешать ему и не "обламывать кайф". После этого он поет куплет и лишается сознания. Николаева выносят на улицу, где он вскоре приходит в себя. После этого известный исполнитель приходит в себя и просить спеть что-то душевное. Далее все возвращаются к столу, где Feduk в компании всех остальных поет хит 90-х "Малиновое вино". Клип набрал более 50 000 лайков и 400 тысяч просмотров на сайте YouTube.

 
Ранее Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой. Фото сделано в 1987 году в Японии во время совместного пребывания артистов на теплоходе. "Немного лета из 21 века", пишет певец.

Никита Готский
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