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| | Виктория Боня показала загадочное фото с цветами

Виктория Боня показала загадочное фото с цветами

Сегодня, 09:39
Как оказалось, девушка решила провести конкурс для своих подписчиков в соцсети. Главный приз - попадание на страницу Бони в Instagram.
 

Виктория Боня показала загадочное фото с цветами

 

Российская звезда предлагает на целые сутки оказаться нс ее странице в Instagram. Для этого потенциальному победителю необходимо подписаться на аккаунт Виктории, поставить "мне нравится" под фотографией, а также написать любой комментарий. За это Боня может наградить двумя местам в собственной ленте на 24 часа. Боня также обещает тому, кто напишет комментарии предыдущими и последующими после ее выражения "Вы выиграли", определенную награду, какую - она не указала. "Это будет новогодний подарок", - сообщает Боня своим поклонникам в мировой "паутинке".

К данному предложению звезда приложила фотографию, где она изображена в большим букетом роз. Фанаты поздравили знаменитость с наступающим Новым годом, отметили красоту Виктории и заявили о большом желании попасть на в ее аккаунт. Всего за одиннадцать минут пост Бони набрал более 5,6 тысяч лайков от подписчиков.

Никита Готский
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