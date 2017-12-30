Андрей Мерзликин спас мать и ее пятерых детей

Актер Андрей Мерзликин обратился через свой Instagram к поклонникам и попросил их общими усилиями помочь многодетной матери, чей дом в Подмосковье сгорел дотла в канун новогодних праздников.

Дарья Светозарова

Без крова осталась семья – мать и пятеро ребятишек. Младшей девочке всего пять лет, к тому же она является инвалидом. Причиной пожара в доме в подмосковном селе Панковка стала неисправная электропроводка. Выяснилось, что и до пожара семья жила не богато, а теперь им даже негде голову преклонить. Местные власти предоставили погорельцам двухкомнатную квартиру, но теперь ее нужно меблировать и подготовить к проживанию. Мерзликин добавил, что дети временно находятся в больнице, и призвал фанатов оказать им посильную помощь: или вещами, или финансовую. Андрей подчеркивает, что мужа у многодетной матери нет, а, следовательно, нет и сильного плеча, на которое она могла бы опереться.Поклонники откликнулись на призыв кумира и всего за несколько дней (пост был опубликован 26 декабря) собрали свыше миллиона рублей. Деньги передали пострадавшим в результате пожара. Поклонники поблагодарили Мерзликина за отзывчивость и назвали его настоящим Дедом Морозом, достойным восхищения.