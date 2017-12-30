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| | Возлюбленный Скарлетт Йоханссон согласился жениться на ней

Возлюбленный Скарлетт Йоханссон согласился жениться на ней

Сегодня, 09:15
Бойфренд голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон телеведущий Колин Жост заявил, что уже готов жениться на своей возлюбленной. Впервые любовников увидели вместе только в начале этого года, однако Жост подчеркивает, что Скарлетт он просто боготворит и всегда хочет быть вместе с ней.

Возлюбленный Скарлетт Йоханссон согласился жениться на ней

 

Официального предложения руки и сердца звезда фильма «Остров» еще не получила, однако есть сведения, что Колин уже выбирает кольцо для любимой. Отношения между Йоханссон и Колином завязались еще прошлой весной – влюбленных познакомили общие друзья на одной из вечеринок. Однако Скарлетт не спешила афишировать новый роман, ведь на тот момент переживала тяжелый бракоразводный процесс с Романом Дорьяком. Развод оказался непростым не из-за имущественных претензий кого-либо из супругов, а из-за прав на опеку над маленькой дочерью. Теперь уже бывший супруг хотел забрать малышку во Францию, но актрисе удалось отвоевать дочь.

Теперь Скарлетт, уже ничего не опасаясь, появляется на публике вместе с новым кавалером. Недавно папарацци даже застали ее за поцелуем с Колином прямо на улицах Нью-Йорка. Впрочем, примет ли актриса матримониальное предложение, пока неизвестно.
Дарья Светозарова
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