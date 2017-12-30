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| | Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поразила фанатов откровенным фото

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поразила фанатов откровенным фото

Сегодня, 08:29
Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о своем похудении, опубликовав в Сети откровенную фотографию. Кадром девушка поделилась в Instagram.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поразила фанатов откровенным фото

 

В своем сообщении Оксана обращается к подписчикам, которые намереваются похудеть в предстоящем году. По ее словам, красивое тело, здоровый организм и чистые мысли - это самый лучший подарок самому себе. Именно занятия спортом, как утверждает Самойлова, сделают человека счастливым, энергичным и красивым. Оксана уверена,что Новый год является хорошим способом переменить собственные привычки и жизнь, к тому же до наступления летнего периода имеется довольно достаточно времени, чтобы потом похвастаться красивым телом.

К данному выражению Оксана приложила фотографию, где она запечатлена в фиолетовом купальнике. Модель стоит на фоне природы и демонстрирует большую грудь, красивые ноги и плоский спортивный живот. Подписчики не могли пройти мимо и сделали Самойловой немал комплиментов касательно ее шикарной фигуры и мотивации.
Никита Готский
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