Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поразила фанатов откровенным фото

Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о своем похудении, опубликовав в Сети откровенную фотографию. Кадром девушка поделилась в Instagram.

Никита Готский

В своем сообщении Оксана обращается к подписчикам, которые намереваются похудеть в предстоящем году. По ее словам, красивое тело, здоровый организм и чистые мысли - это самый лучший подарок самому себе. Именно занятия спортом, как утверждает Самойлова, сделают человека счастливым, энергичным и красивым. Оксана уверена,что Новый год является хорошим способом переменить собственные привычки и жизнь, к тому же до наступления летнего периода имеется довольно достаточно времени, чтобы потом похвастаться красивым телом.К данному выражению Оксана приложила фотографию, где она запечатлена в фиолетовом купальнике. Модель стоит на фоне природы и демонстрирует большую грудь, красивые ноги и плоский спортивный живот. Подписчики не могли пройти мимо и сделали Самойловой немал комплиментов касательно ее шикарной фигуры и мотивации.