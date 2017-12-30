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| | Дарья Пынзарь рассказала, как нужно воспитывать детей

Дарья Пынзарь рассказала, как нужно воспитывать детей

Сегодня, 08:27
Дарья Пынзарь дала ответ обидчикам её сына и рассказала им, как на самом деле нужно воспитывать детей.

Дарья Пынзарь рассказала, как нужно воспитывать детей

 

Пынзарь не стала писать каждому, кто советовал ей бить ребёнка по попе за хулиганство. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, начав с того, что пришла в ужас от мыслей своих фанатов. Девушка пишет, что не понимает, как можно ударить человека, который не может ответить. Она считает, что её методика воспитания правильная и позволит её сыну вырасти достойным и добрым человеком. Дарья советует не применять силу по отношению к детям, поскольку формирование их личности происходит посредством копирования поведения родителей. Пынзарь заключила, что старается объяснить своим сыновьям, что их семья - команда, где могут защитить, рассказывают журналисты "ВладТайм".

Большинство поклонников согласилось со звездой и призналось, что также не поднимают руку на своих чад. Однако другая половина подписчиков посчитала разумные наказания необходимым элементом воспитания, поскольку «вседозволенность ещё никого не доводила до добра».
Чубарова Елизавета
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