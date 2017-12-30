Дарья Пынзарь рассказала, как нужно воспитывать детей

Дарья Пынзарь дала ответ обидчикам её сына и рассказала им, как на самом деле нужно воспитывать детей.

Чубарова Елизавета

Пынзарь не стала писать каждому, кто советовал ей бить ребёнка по попе за хулиганство. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, начав с того, что пришла в ужас от мыслей своих фанатов. Девушка пишет, что не понимает, как можно ударить человека, который не может ответить. Она считает, что её методика воспитания правильная и позволит её сыну вырасти достойным и добрым человеком. Дарья советует не применять силу по отношению к детям, поскольку формирование их личности происходит посредством копирования поведения родителей. Пынзарь заключила, что старается объяснить своим сыновьям, что их семья - команда, где могут защитить, рассказывают журналисты "ВладТайм".Большинство поклонников согласилось со звездой и призналось, что также не поднимают руку на своих чад. Однако другая половина подписчиков посчитала разумные наказания необходимым элементом воспитания, поскольку «вседозволенность ещё никого не доводила до добра».