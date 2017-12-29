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| | Дочь Сидни Кроуфорт показала сексуальную грудь

Дочь Сидни Кроуфорт показала сексуальную грудь

Вчера, 23:34
16-летняя Кайя Гербер, дочь известной модели Сидни Кроуфорт, недавно похвасталась поклонникам своей сексуальной грудью. Она предстала перед фанатами в образе знаменитых героинь кинокартины «Спасатели Малибу».

Дочь Сидни Кроуфорт показала сексуальную грудь

 

Кайя Гербер в свои 16 лет уже успела показать себя как талантливая модель. Она решила продолжить дело своей матери модели Сидни Кроуфорт. Последние несколько лет Гербер участвует в показах и фотосессиях. Несколько дней назад подписчики молодой модели заметили, что на последних фото у нее сексуальная и округлая грудь. На последнем снимке Кайя предстала в красном купальнике, аналогичном с купальником Памелы Андерсон в киноленте «Спасатели Малибу».

 

В интернете незамедлительно начали обсуждать данное перевоплощение. Поклонники предположили, что девушка воспользовалась услугами пластического хирурга, так как по сравнению с прошлыми снимками у модели значительно увеличились объемы бюста. Дело в том, что за один день у Кайи не могла грудь вырасти до размера ее мамы. Однако были и такие пользователи, которые посчитали, что это всего лишь приемы программы Photoshop.
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