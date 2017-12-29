Волочкова рассказала поклонникам о своих буднях

В соцсети Instagram знаменитая балерина Анастасия Волочкова разместила информацию, в которой поведала свои поклонникам, как проводит свои будни. После прочтения поста подписчики позавидовали, однако после стали критиковать знаменитость.

Волочкова неоднократно упоминала о том, что нужно много трудиться для достижения целей в жизни. Однако в недавнем своем сообщении она написала, что самое прекрасное в жизни – это просыпаться утром в прекрасном расположении духа и не следить за временем. На это заявление поклонники написали, что многие люди едут на работу в то время, когда Волочкова только просыпается.Некоторые подписчики написали, что это заявление это хвастовство со стороны балерины, которая в очередной раз показывает, как отличается от обычных людей. Также были и такие подписчики, которые заявили, что не хотят такой популярности, ведь Анастасия Волочкова не раз находилась в центре скандалов и не совсем приличных.