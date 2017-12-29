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| | Отец Фриске отдаст раздорный дом Шепелеву

Отец Фриске отдаст раздорный дом Шепелеву

Вчера, 22:45
Отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов отдаст раздорный дом Дмитрию Шепелеву, возлюбленному исполнительницы. Это решение Копылов принял для того, чтобы ведущий разрешал проводить время с внуком Платоном. Однако подробности и факты покажут в выпуск передачи «Дела семейные».

Отец Фриске отдаст раздорный дом Шепелеву

 

Из анонсов программы можно сказать, что Копылов отдаст дом, из-за которого на протяжении долгого времени длится скандал, Дмитрию Шепелеву. Однако отец Жанны Фриске ожидает ответных действий от знаменитости. Он надеется, что Шепелев разрешит видеться с Платоном, сыном исполнительницы. Так как, по словам близких, мальчик не узнает своих родных.

Отметим, что сейчас нет ни какой информации о том, что передача раздорного дома добровольная или на этом все также настаивает ведущий. По закону родственники исполнительницы могут видеть Платона раз в месяц. Однако, по их же словам, это происходит всего раз в год.
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