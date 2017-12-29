Бузовой и Лопыревой кинули вызов

Знаменитый шоумен и ведущий Андрей Малахов во всеуслышание бросил вызов Ольги Бузовой, которая стала ведущей на «Первом канале» после ухода Малахова. Аналогичный вызов он кинул и Виктории Лопыревой, которая на данный момент является невестой исполнителя Николая Баскова.

Ведущий решил поучаствовать в массовой акции, суть которой заключается в том, чтобы выполнить определенное задание и передать это задание другой знаменитости. В этот раз темой этой акции стал предстоящий праздник – Новый год. Участницы должны рассказать о своем понимании этого торжества, а после этого сказать несколько имен людей, которые продолжат выполнять это задание. После того, как Малахов выложил пару фотографий по теме, он передал эстафету другим, назвав имена Ольги Бузовой и Виктории Лопыревой.Знаменитостям осталось только продолжить праздничную веселую акцию. Однако Бузова пока не спешит это делать, так как постоянно скандалит с участником программы «Дом-2» Романом Гриценко. На счет Лопыревой пока ничего неизвестно, но, скорее всего, она не заставит поклонников ждать ответа Малахову.