У Дарьи Дмитриевой произошло горе

2017 год для гимнастки Дарьи Дмитриевой был не самым легким. О своих жизненных испытаниях она поделилась со своими поклонниками в Instagram.

На своей странице в интернете спортсменка Дарья Дмитриева писала прошедшим летом, что развилась со своим благоверным Александром Радуловым, который играет в одном из хоккейных клубов. Отметим, что в браке знаменитости пробыли всего один год. Это расставание далось Дмитриевой не просто.Однако недавно в Instagram спортсменка написала, что в ее жизни произошло еще одно горе, которое для нее стало намного тяжелее, чем разрыв с мужем. Оказалось, что у Дмитриевой скончалась мама. В интернете она оставила пост, в котором написала, что мама для нее стала самым настоящим ангелом-хранителем, который постоянно оберегал ее от обидчиков и предателей. Фанаты спортсменки написали ей много сочувственных слов. Также они написали, чтобы она не отчаивалась.