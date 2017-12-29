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| | У Дарьи Дмитриевой произошло горе

У Дарьи Дмитриевой произошло горе

Вчера, 22:01
2017 год для гимнастки Дарьи Дмитриевой был не самым легким. О своих жизненных испытаниях она поделилась со своими поклонниками в Instagram.

 

На своей странице в интернете спортсменка Дарья Дмитриева писала прошедшим летом, что развилась со своим благоверным Александром Радуловым, который играет в одном из хоккейных клубов. Отметим, что в браке знаменитости пробыли всего один год. Это расставание далось Дмитриевой не просто.

Однако недавно в Instagram спортсменка написала, что в ее жизни произошло еще одно горе, которое для нее стало намного тяжелее, чем разрыв с мужем. Оказалось, что у Дмитриевой скончалась мама. В интернете она оставила пост, в котором написала, что мама для нее стала самым настоящим ангелом-хранителем, который постоянно оберегал ее от обидчиков и предателей. Фанаты спортсменки написали ей много сочувственных слов. Также они написали, чтобы она не отчаивалась.
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