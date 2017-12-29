Актеры «Иронии судьбы» враждуют долгие годы

29 декабря вышел новый выпуск передачи ведущего Андрея Малахова «Прямой эфир». Темой программы стала судьба героев фильма «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. Просмотр этой картины в Новый год стал традиционным для жителей России.

Домбровский Сергей

На программе присутствовала российская актриса Валентина Талызина, которая озвучивала роль главной героини ленты – преподавательницы русского языка Надежды Шевелевой. Она негативно высказывалась о своей польской коллеге Барбаре Брыльской, исполнившей роль учительницы. По мнению Талызиной, актриса играла отвратительно и незаслуженно получила признание у людей. По словам Брыльской, Рязанов выбрал ее в качестве главной героини фильма из-за акцента. По первоначальному сценарию, в ленте должна была фигурировать учительница польского языка, но руководство СССР воспротивилось этому и пришлось изменять задумку.Талызина сама мечтала сыграть Шевелеву, актриса на всю жизнь обиделась на Рязанова и Брыльску за то, что ее желание не осуществилось в реальности. Пришел на передачу и Андрей Мягков, исполнивший в картине роль Евгения Лукашина. Ранее он избегал публичности, так как его везде замечали. Теперь он спокойно может ходить по Москве, и никто у него не попросит автографа.