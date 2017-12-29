Рудковская и Плющенко продают места на званый ужин Dior

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская продают места на званый ужин Dior. Яна представляет французский бренд в России, и мероприятие пройдет в резиденции супругов. Места будут проданы на благотворительном аукционе, а полученные от продажи средства пойдут на помощь нуждающимся.

Дарья Светозарова

На ужине будут присутствовать сам Евгений, его звездная супруга, друзья-знаменитости и парфюмер-креатора Dior Франсуа Демаши. Торжественная трапеза состоится в марте следующего года. Рудковская даже выложила на своей страничке в соцсети фото зала, где будет проходить мероприятие вместе со столами. Всего в ужине примут участие 24 персоны. Двое приглашенных попадут на праздник по купленным на благотворительном аукционе пригласительным.