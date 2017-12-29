Диджей Парфёнов требует от Бузовой и Кудри миллион рублей за плагиат

Солистки Ольга Бузова и Настя Кудри совместно исполнили песню «Нам будет жарко». По словам диджея Алексея Парфёнова, музыку, которую использовали вокалистки, написал он два года назад.

Домбровский Сергей

Музыкант обвиняет Бузову и Кудри в плагиате и хочет получить от звезд один миллион рублей в качестве компенсации. Алексей Парфёнов больше известен под псевдонимом Dj Tivoli. Молодой человек намерен доказывать свою правоту в суде. Диджей собирается перечислить деньги девочке из Подмосковья, которая страдает онкологическим недугом. Журналисты пытались связаться с Ольгой Бузовой, дабы прояснить ситуацию, но ведущая шоу «Дом-2» отказалась общаться на эту тему, поэтому вопрос остается открытым.По словам Парфёнова, он звонил Насте Кудри, сначала девушка шла на контакт, а затем изменила первоначальную позицию и перестала брать трубку. Dj Tivoli намерен идти до конца и готов заставить вокалисток выплатить штраф. Правами на песню, ставшую причиной скандала, обладает Кудри. Бузова только исполнила композицию, поэтому отстранилась от этого дела.