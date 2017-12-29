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| | Александр Гудков станцевал в Пушкинском музее в платье и на каблуках

Александр Гудков станцевал в Пушкинском музее в платье и на каблуках

Вчера, 20:06
Ведущий «Первого канала» Александр Гудков принял участие в пародийном танцевальном клипе, в котором снялся, танцуя в женском платье и на каблуках. Компанию ему составили артисты «Гоголь-центра». Отмечается, что Пушкинский музей подвергался невиданным доселе испытаниям.

Александр Гудков станцевал в Пушкинском музее в платье и на каблуках

 

Действие клипа разворачивалось под звуки песни Jump (for my love) группы The Pointer Sisters. Юморист Гудков предстал в образе музейной работницы, которая едва посетители за порог принялась шалить. Однако смотрительница оказалась не единственной шалуньей – трое артистов из «Гоголь-центра» изобразили весельчаков, которые, взявшись за руки, бегали по залу и нарушали покой древнегреческих статуй.


Клип опубликовали на одном из каналов сервиса YouTube. Ролик вызвал противоречивую реакцию пользователей. Одни комментаторы начали писать хвалебные отзывы, а другие гневно возмутились из-за тяги «гомофобной России» к лицезрению мужчин в женских платьях. Соратники последних заявили, что чем глумиться над культурой и историей, лучше было поздравить ветеранов с Новым годом. Стоит отметить, что изначально танец под эту песню исполнил ХьюГрант в фильме «Реальная любовь». Он «поглумился» ни много ни мало над резиденцией британского премьер-министра.
Дарья Светозарова
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