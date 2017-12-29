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| | Асмус и Хилькевич рассказали Урганту о домогательствах на его шоу

Асмус и Хилькевич рассказали Урганту о домогательствах на его шоу

Вчера, 19:33
Популярные российские актрисы Кристина Асмус и Анна Хилькевич пришли на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы вышел к женщинам за кулисы и увидел их в плохом настроении. Актрисы не стали скрывать от шоумена правду и пожаловались на домогательства.

Асмус и Хилькевич рассказали Урганту о домогательствах на его шоу

 

Когда Иван Ургант услышал эти слова он приказал Асмус и Хилькевич немедленно назвать имя человека, посягнувшего на их честь. По словам артисток, им делал непристойные предложения, намекая на интимную близость соведущий Дмитрий Хрусталев. Ургант вначале не поверил этому заявлению, но женщины были категоричны в своих высказываниях. Тогда шоумен пригласил в помещение Хрусталева и предложил женщинам доказать виновность этого человека. Асамус и Хилькевич засмущались. После этого Хрусталев повернулся к Урганту и распахнул халат.

На самом деле это была инсценировка событий, происходящих сейчас в США. Голливудские актрисы обвиняют режиссеров в сексуальных домогательствах. В США создали специальную комиссию, расследующую каждый случай по отдельности.
Домбровский Сергей
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