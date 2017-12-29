Бывшая однокурсница Высоцкого рассказала, как отвергла его предложение руки и сердца

Бывшая однокурсница певца Владимира Высоцкого рассказала, как в студенческие года ответила отказом на его предложение выйти замуж.

Экс-телеведущая программы «Время» Аза Лихитченко поведала зрителям теле-шоу «Модный приговор» интересную историю из юношеских времен. Будучи студенткой Школы-студии МХАТ, она познакомилась с Владимиром Высоцким. У друзей со временем завязался роман. Однажды Высоцкий даже сделал ей предложение руки и сердца, но Аза отказала. Это произошло из-за того, что девушка на то время влюбилась в другого однокурсника.Гостя программы уточнила, что со временем она пожалела о своем решении отказать актеру. Случилось это уже после смерти барда. Он ей часто снился после этого, женщине тяжело было видеть во снах погибшую любовь.Защитница Лихитченко на «Модном приговоре» Надежда Бабкина возмутилась подобной историей. Она не может понять, как можно было отказать такому завидному и красивому мужчине.