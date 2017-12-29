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| | Тина Канделаки снялась в купальнике в поддержку ЗОЖ

Тина Канделаки снялась в купальнике в поддержку ЗОЖ

Вчера, 19:03
Российская телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки является поклонницей здорового образа жизни. Она призналась, что в детстве мечтала стать такой, как Джейн Фонда и мотивировать людей соблюдать режим питания, заниматься спортом – делать все то, что делает американская актриса.

Тина Канделаки снялась в купальнике в поддержку ЗОЖ

 

Недавно теледива опубликовала на своей страничке в Instagram сексуальное фото в черном боди и колготках в сеточку того же цвета. В сопровождении к снимку знаменитость написала, что в последнее время ее часто стали спрашивать о фитнесе, диетах, походах в спортзал. Подобные вопросы стали возникать у фолловеров после ряда публикаций последних снимков.

Звезда российского телевидения призналась, что это фото не должно было выставляться на всеобщее обозрение – его место было в личном архиве Тины. Тем не менее, знаменитость призналась, что публикует его сознательно. По ее словам, если хоть один человек пойдет после этого в спортзал, то она не зря так поступила. В завершение она подписалась «Ваша российская Джейн Фонда». Фанаты поблагодарили Тину за добрые пожелания и добавили, что ее фото отлично мотивируют.
Дарья Светозарова
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