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| | Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной

Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной

Вчера, 18:44
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной. Ролик она опубликовала в Сети. Манекенщица знает, как завоевать внимание пользователей. Она часто выкладывает в Instagram откровенные снимки.

Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной

 

На этот раз Эмили Ратаковски решила предстать перед фанатами в одних очках и драгоценностях на груди. Модели не понадобилось больше одежды, дабы очаровать публику. Девушка подписала ролик словами: «19 градусов по Фаренгейту». Эмили Ратаковски любит путешествовать и часто делится событиями из своей жизни с поклонниками.

Манекенщица получила известность после участия в съемках клипа музыканта Робина Тика Blurred Lines. В этой работе модель снялась топлес и получила высокие оценки экспертов. На видеохостинге YouTube сначала запретили показ откровенной версии клипа Blurred Lines, но затем данная работа появилась на этом ресурсе.
Домбровский Сергей
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