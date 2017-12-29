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| | Рэпер Тимати похвастался своими успехами за 2017 год

Рэпер Тимати похвастался своими успехами за 2017 год

Вчера, 18:00
Популярный российский рэпер Тимати записал новогоднее обращение к поклонникам, в котором рассказал об успехах лейбла BlackStar. Подписчики назвали ролик «хвастовством».

Рэпер Тимати похвастался своими успехами за 2017 год

 

В начале видео Тимати в солидном пиджаке рассказал, что 31 декабря 2016 года он вместе со своей командой загадал невероятный список желаний. Все их удалось реализовать в 2017-м. У лейбла BlackStar появились собственные бургерные, сотрудники стали заниматься направлениями в бизнесе, спорте, рекламном маркетинге, а аудитория достигла 450 миллионов человек во всех соцсетях.

Поклонники назвали данный ролик «хвастовством», считая, что Тимати должен был просто поздравить фанатов с наступающими праздниками, а не перечислять все свои заслуги. Некоторые стали на сторону рэпера, защищая его достижения и считая правильным разглашение успехов за прошедший год. Именно так и делают многие звёзды шоу-бизнеса.
Вещий Олег
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