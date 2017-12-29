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| | Наталья Рудова получила в подарок на Новый год кляп и плётку

Наталья Рудова получила в подарок на Новый год кляп и плётку

Вчера, 18:40
Звезда сериала «Татьянин День» Наталья Рудова получила в подарок на Новый год кляп и плётку черного цвета, что считается популярным набором для поклонников БДСМ-игр, как сообщает «Версия Инфо».

Наталья Рудова получила в подарок на Новый год кляп и плётку

 

Про странный сюрприз знаменитость поведала в Instagram. Наталья Рудова показала видео, где выкладывала из подарочной коробки предметы, не совсем однозначно на них реагируя.

Актриса не сказала, будет она использовать такие подарки или выбросит, а поскольку подписчиков это очень интересовало, то они стали спрашивать уже под другой записью. Кроме судьбы плётки и кляпа, поклонники интересовались, кто именно такое презентовал, поскольку о знакомых с подобными наклонностями среди окружения знаменитости им известно не было. В настоящее время Наталья Рудова пока не дала ответа ни на что.

Ирина Летинская
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