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| | Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

Вчера, 17:34
Фотомодель из Австралии Софи Эпплгарт посетила вечеринку, посвященную звездам спорта. На этом мероприятии каждый изображал определенного атлета. Софи Эпплгарт спародировала американскую теннисистку Серену Уильямс.

Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

 

В итоге манекенщицу обвинили в расизме, так как она покрасила кожу в темный цвет. Австралийская модель опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена на вечеринке в новом для себя образе. Пользователи выразили шквал критики, они рекомендовали ей удалить снимок со своей страницы, иначе юзеры пожалуются в полицию. В итоге фотография, вызвавшая такую бурную реакцию у людей, со страницы модели исчезла.

Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

 

Компания Chic Management, с которой сотрудничала Софи Эпплгарт уволила ее без объяснений. Агентство удалило всю информацию о данной манекенщицы на своем сайте. Сейчас тема расизма является достаточно острой. Ранее с подобной проблемой столкнулся французский футболист Антуан Гризманн.
Домбровский Сергей
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