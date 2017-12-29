Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

Фотомодель из Австралии Софи Эпплгарт посетила вечеринку, посвященную звездам спорта. На этом мероприятии каждый изображал определенного атлета. Софи Эпплгарт спародировала американскую теннисистку Серену Уильямс.

В итоге манекенщицу обвинили в расизме, так как она покрасила кожу в темный цвет. Австралийская модель опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена на вечеринке в новом для себя образе. Пользователи выразили шквал критики, они рекомендовали ей удалить снимок со своей страницы, иначе юзеры пожалуются в полицию. В итоге фотография, вызвавшая такую бурную реакцию у людей, со страницы модели исчезла.

Домбровский Сергей

Компания Chic Management, с которой сотрудничала Софи Эпплгарт уволила ее без объяснений. Агентство удалило всю информацию о данной манекенщицы на своем сайте. Сейчас тема расизма является достаточно острой. Ранее с подобной проблемой столкнулся французский футболист Антуан Гризманн.