Модель в купальнике и ботфортах вызвала недоумение фанатов в Instagram

В Instagram суматоху вызвала публикация одной из моделей, представляющий бренд под названием Vetements. Недоумение многих подписчиков вызвал вид девушки, облачённой в купальник, которая к тому же одела и ботфорты.

Под фотографией возникла немаленькая дискуссия по поводу того, удобно ли будет модели купаться прямо в сапогах. Некоторые пользователи также замечали, что неудобство вызывает и излишняя худоба девушки, а кто-то из пользователей даже предложил накормить девушку. Однако, другие подписчики ответили, что парижские модели питаются, ни в чём себе не отказывая. Также пользователи стали спорить насчёт роста модели, замечая, что её рост в любом случае должен быть выше среднего.

Александр Вест

Отметим, что большая часть пользователей всё же благосклонно отнеслась к публикации, которая всего за сутки обзавелась коллекцией из более чем 31 тысячи лайков, а также более сотни комментариев.