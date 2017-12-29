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| | Семья знаменитого экс-футболиста Александра Кержакова на грани разрыва

Семья знаменитого экс-футболиста Александра Кержакова на грани разрыва

Вчера, 17:21
Жена экс-футболиста Александра Кержакова из-за гибели своего отца вошла в глубочайшую депрессию и чуть не разрушила собственную семью.

 

Милана Кержакова в связи с гибелью своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова, вошла в глубокую депрессию, из-за которой чуть не распался её брак. Милана не хотела никого видеть, её даже не радовал новорождённый сынишка. Некоторое время Милана провела в одиночестве в Германии, не желая ни с кем встречаться.

Сейчас сыну Алексанра и Миланы 8 месяцев, он уже пытается делать первые шаги. С ребенком в основном находится няня. Милана в данный момент старается больше времени проводить с сынишкой. Она с ужасом вспоминает те дни, когда из-за собственной депрессии чуть не разрушила свой рай.
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