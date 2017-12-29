Алессандра Амбросио удивила фанатов своим дряблым телом

Всемирно известная супермодель из Бразилии Алессандра Амбросио разочаровала своих поклонников видом своего тела, которое потеряло былую упругость и утончённые формы.

Накануне во всемирную Сеть попали фотоматериалы, которые получили папарацци в результате за слежкой всемирно известной модели Алессандры Амбросио, которая является одним из самых популярных «ангелов» Victoria’s Secret. Многие поклонники Алессандры пришли в состояние шока, так как всего несколько недель назад фигура супермодели была более чем в порядке. На опубликованных снимках 36-летняя модель уже не выглядит как одна из самых сексуальных девушек мира, так как её живот стал неподтянутым и модель явно набрала пару лишних килограммов.

Александр Вест

Напомним, ранее Алессандра заявила, что после ухода из мира модельного бизнеса она планирует полностью посвятить себя карьере киноактрисы.