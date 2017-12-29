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| | Алессандра Амбросио удивила фанатов своим дряблым телом

Алессандра Амбросио удивила фанатов своим дряблым телом

Вчера, 17:17
Всемирно известная супермодель из Бразилии Алессандра Амбросио разочаровала своих поклонников видом своего тела, которое потеряло былую упругость и утончённые формы.

Алессандра Амбросио удивила фанатов своим дряблым телом

 

Накануне во всемирную Сеть попали фотоматериалы, которые получили папарацци в результате за слежкой всемирно известной модели Алессандры Амбросио, которая является одним из самых популярных «ангелов» Victoria’s Secret. Многие поклонники Алессандры пришли в состояние шока, так как всего несколько недель назад фигура супермодели была более чем в порядке. На опубликованных снимках 36-летняя модель уже не выглядит как одна из самых сексуальных девушек мира, так как её живот стал неподтянутым и модель явно набрала пару лишних килограммов.

Алессандра Амбросио удивила фанатов своим дряблым телом

 

Напомним, ранее Алессандра заявила, что после ухода из мира модельного бизнеса она планирует полностью посвятить себя карьере киноактрисы.
Александр Вест
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