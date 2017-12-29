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| | Даша Астафьева снялась в полупрозрачном белье в новом клипе

Даша Астафьева снялась в полупрозрачном белье в новом клипе

Вчера, 17:06
Популярная украинская певица Даша Астафьева поразила своих многочисленных поклонников, снявшись в новом клипе в полупрозрачном наряде, едва скрывающем её сексуальную фигуру.

Даша Астафьева снялась в полупрозрачном белье в новом клипе

 

На просторах известного видеохостинга YouTube был загружен новый клип популярной украинской певицы и модели Даши Астафьевой. В видеоклипе, снятом к песне «Самое главное», певица выступила в различных нарядах, один из которых едва скрывал её аппетитные формы от объектива видеокамеры. Многочисленные поклонники Дарьи в комментариях оценили необычайную пластичность и гибкость певицы. В качестве подтанцовки у Дарьи в этот раз под рукой оказался именитый танцевальный коллектив Freedom Ballet, участники которого составили компанию Астафьевой на экране.

 
В свою очередь, артистка заметила, что для каждого человека существует его «самое главное», а для неё это – любовь, которую она готова дарить близким и получать взамен.

Александр Вест
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