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| | Человеком года в культуре россияне выбрали Хворостовского

Человеком года в культуре россияне выбрали Хворостовского

Вчера, 16:57
По результатам социальных опросов, проведённых специалистами фонда «Общественное мнение», почётное звание человека года в культуре было посмертно присвоено российскому известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому.

Человеком года в культуре россияне выбрали Хворостовского

 

В результате опросов, проведённых среди населения РФ, пять процентов рецензентов назвали Хворостовского главным человеком в культуре в уходящем 2017 году. Стоит отметить, что целых 73 процента опрошенных затруднились назвать кандидатуру, по их мнению подходящую для такого почётного звания. Однако, 11 процентов российских граждан заявили, что в 2017 году никто из артистов не добился таких высот в своём творчестве, чтобы стать человеком года в культуре.

Стоит напомнить, специалисты из Всероссийского центра изучения общественного мнения провели ряд исследований, которые показали, что россияне считают Филиппа Киркорова лучшим музыкантом уходящего года, а лучшим актёром, по мнению российского общества, стал Константин Хабенский.
Александр Вест
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