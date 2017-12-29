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| | Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса названы самыми красивыми в мире

Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса названы самыми красивыми в мире

Вчера, 16:55
Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса стали моделями после того, как мать зарегистрировала их 7 июля в Instagram, причём юным звёздам всего по 7 лет, как сообщает VistaNews.

Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса названы самыми красивыми в мире

 

Маленьких моделей зовут Лиа Роуз и Ава Мари. По словам их матери, съёмки сильно поменяли характер девочек, которым так понравилось быть на публике, что они хотят фотографироваться как можно чаще. Близняшки очень популярны в Instagram, где на них подписано 139 тысяч человек.

Предприимчивая женщина хотела прославить и брата девочек, но на него подписало намного меньше людей. Однако она довольна и успехами своих дочерей-близняшек. Правда, кое-где, как считают подписчики маленьких моделей в Instagram, у сестёр виден макияж, из-за чего может получиться скандал.

Ирина Летинская
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