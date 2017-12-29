Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса названы самыми красивыми в мире

Девочки-близняшки из Лос-Анджелеса названы самыми красивыми в миреВчера, 16:55
Внучки-близняшки известного отечественного исполнителя Александра Буйнова впервые вышли на большой подиум. Девочки в качестве моделей приняли участие в
Суд Советского района Кировской области вынес приговор местной жительнице, которая морила голодом двух своих маленьких дочерей. Из-за неисполнения женщиной
Сотрудники правоохранительных органов города Уфы продолжают поиски подозреваемого в совершении наезда на трех человек, в результате чего погибли две