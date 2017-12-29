Тимати назвал поклонников бессовестными из-за требований к новому напитку

23 декабря певец спросил подписчиков, какие у них пожелания к новой продукции от него. Через 5 дней Тимати подвёл итоги, сообщив, что интернет-пользователи слишком многого хотят.
По словам артиста, он прочёл 18 тысяч комментариев, по которым выходило, что напиток должен быть одновременно и слабо- и сильногазированным, сладким, но без сахара, бодрить, как энергетик, но без консервантов, доступным для любого возраста и кошелька и так далее. Это заставило Тимати рассмеяться, учитывая столь противоречивые требования. Подписчики в ответ предложили исполнителю продавать обычную воду или квас.