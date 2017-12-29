Денис Клявер получил от старшего сына неожиданный подарок

Денис Клявер гордится своим первенцем Тимофеем, которому исполнилось уже 16 лет. И вот у артиста появился очередной повод для гордости – старший сын победил в соревнованиях по тхэквондо в Санкт-Петербурге.

Дарья Светозарова

Денис опубликовал видео с соревнования на своей страничке в Instagram и написал, что сын сделал ему первый новогодний подарок. В подписи к ролику певец благодарит Тимофея за то, что может гордиться его успехами. При этом артист не упускает случая заметить, что высота крайнего удара юноши достигла 2,7 метра. Денис добавил, что следующий этап – Россия, поэтому Тимофей и не думает расслабляться и почивать на лаврах.Подписчики экс-участника дуэта «Чай вдвоем» принялись наперебой поздравлять артиста с достижениями сына. Они пожелали певцу и его семье счастливого Нового года и дальнейших побед. Фанаты добавили, что для родителей успехи детей – самая большая радость.Несмотря на то, что Клявер уже несколько лет не живет с матерью первенца, в судьбе сына он принимает самое деятельное участие. И в том, что мальчик Тим превратился в настоящего мужчину Тимофея есть и его, Дениса, заслуга.