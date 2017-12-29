Билан заинтриговал фанатов новогодним конкурсом

Популярный российский певец Дима Билан в своём аккаунте в сети Instagram рассказал о том, что в преддверии нового года у всех его поклонников есть шанс выиграть новый смартфон. Чтобы поучаствовать в розыгрыше приза необходимо поделиться ярким воспоминанием с Нового года.

Александр Вест

На странице Димы Билана в сети микроблогов Instagram появилась фотография, на котором он со смартфоном в руках наряжает новогоднюю ель. В комментарии к фото певец уточнил, что сегодня у большинства людей последний рабочий день, а он, как всегда, собирается работать даже непосредственно на Новый год. Также Билан заметил, что ранее он делился с подписчиками своей историей о том, как он встречал Новый год прямо на Красной площади. Указав, что история была рассказана не просто так, Дима заявил, что у всех его поклонников будет шанс стать хозяином нового смартфона, при выполнении некоторых условий.Чтобы побороться за новенький гаджет Дима Билан предложил его фанатам описать в комментариях самый незабываемый и яркий эпизод, который когда-либо случался с ними в праздновании Нового года.