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| | Билан заинтриговал фанатов новогодним конкурсом

Билан заинтриговал фанатов новогодним конкурсом

Вчера, 15:51
Популярный российский певец Дима Билан в своём аккаунте в сети Instagram рассказал о том, что в преддверии нового года у всех его поклонников есть шанс выиграть новый смартфон. Чтобы поучаствовать в розыгрыше приза необходимо поделиться ярким воспоминанием с Нового года.

Билан заинтриговал фанатов новогодним конкурсом

 

На странице Димы Билана в сети микроблогов Instagram появилась фотография, на котором он со смартфоном в руках наряжает новогоднюю ель. В комментарии к фото певец уточнил, что сегодня у большинства людей последний рабочий день, а он, как всегда, собирается работать даже непосредственно на Новый год. Также Билан заметил, что ранее он делился с подписчиками своей историей о том, как он встречал Новый год прямо на Красной площади. Указав, что история была рассказана не просто так, Дима заявил, что у всех его поклонников будет шанс стать хозяином нового смартфона, при выполнении некоторых условий.

Чтобы побороться за новенький гаджет Дима Билан предложил его фанатам описать в комментариях самый незабываемый и яркий эпизод, который когда-либо случался с ними в праздновании Нового года.
Александр Вест
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РИА ВладТайм
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