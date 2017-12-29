Названы самые просматриваемые музыкальные клипы 2017 года

На первом месте, согласно рейтингу «ВладТайм», оказался клип «Тает лёд», который собрал более 150 миллионов просмотров. Ролик побил по популярности «Экспонат» от группы «Ленинград». Группа «Грибы» стала популярной в начале 2017 года, но уже к концу об украинском коллективе мало кто вспоминал, а в декабре они прекратили свою деятельность.
Названы самые просматриваемые музыкальные клипы 2017 годаВчера, 15:42
27 апреля в YouTube появился новый клип группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров. Этот клип под названием «Экстаз» набрал уже почти 8
Клип на песню группы "Грибы” "Тает лед” посмотрели 20 миллионов человек. Именно такое количество просмотров набрало видео за дня "провисания” на просторах
Украинская группа «Грибы» недавно опубликовала клип на трек «Тает лед» в сети Youtube. Меньше, чем за сутки видео смотрели не менее 1 миллиона раз, а на