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| | Названы самые просматриваемые музыкальные клипы 2017 года

Названы самые просматриваемые музыкальные клипы 2017 года

Вчера, 15:42
2017-й год выдался богатым на разнообразные события в мире шоу-бизнеса. С начала года штурмовал хит-парад клип «Тает лёд», следом за которым присоединились «На стиле», «Тролль», «Случайная» и «Сопрано».

Названы самые просматриваемые музыкальные клипы 2017 года

 

На первом месте, согласно рейтингу «ВладТайм», оказался клип «Тает лёд», который собрал более 150 миллионов просмотров. Ролик побил по популярности «Экспонат» от группы «Ленинград». Группа «Грибы» стала популярной в начале 2017 года, но уже к концу об украинском коллективе мало кто вспоминал, а в декабре они прекратили свою деятельность.
Серебро занимает клип «На стиле» группы «Время и Стекло». Ролик собрал 94 миллиона просмотров и несколько десятков тысяч лестных комментариев.
Третью позицию занял снова клип от коллектива «Время и Стекло». «Тролль» вышел не так давно, но уже собрал 60 миллионов просмотров.
Ещё одна украинская певица Светлана Лобода с клипом «Случайная» попала на четвёртое место в рейтинге. Её клип собрал 46 миллионов просмотров.
Замыкает пятёрку лучших клип «Сопрано» в исполнении Мот и Ани Лорак. Видеоролик собрал 45 миллионов просмотров.


Вещий Олег
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