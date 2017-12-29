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| | Битва плохих шуток: Ургант схлестнулся с Дорном

Битва плохих шуток: Ургант схлестнулся с Дорном

Вчера, 15:43

На телеэкраны вышел проект «Лига плохих шуток», в котором схлестнулись в жестокой битве телеведущий Иван Ургант и певец Иван Дорн.


Битва плохих шуток: Ургант схлестнулся с Дорном

 

В проекте соперники должны рассказать друг другу очень плохую шутку, и при этом не засмеяться. Это даётся нашим участникам очень тяжело. Кто первым рассмешит своего соперника, выходит победителем. В этой битве стал победителем Иван Ургант. К большому сожалению, Иван Дорн не смог в себе сдержать смех.

Организаторы проекта «Лига плохих шуток» подшутили, что этот стиль ранее опробовал блогер и комик Данила Поперечный, который снял специально для них ролик, и грозился взять реванш.
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