Битва плохих шуток: Ургант схлестнулся с Дорном

На телеэкраны вышел проект «Лига плохих шуток», в котором схлестнулись в жестокой битве телеведущий Иван Ургант и певец Иван Дорн.

В проекте соперники должны рассказать друг другу очень плохую шутку, и при этом не засмеяться. Это даётся нашим участникам очень тяжело. Кто первым рассмешит своего соперника, выходит победителем. В этой битве стал победителем Иван Ургант. К большому сожалению, Иван Дорн не смог в себе сдержать смех.Организаторы проекта «Лига плохих шуток» подшутили, что этот стиль ранее опробовал блогер и комик Данила Поперечный, который снял специально для них ролик, и грозился взять реванш.