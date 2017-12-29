«Скоро промежность порвётся»: Волочкова разоткровенничалась о своей растяжке

Кадры опубликованы на странице балерины в Instagram.

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась своей растяжкой, однако в своем откровенном посте она решила ответить обидчикам, которые спешат ее раскритиковать. «Спортивно-репетиционный день. Завершение занятия-всегда растяжка. Мои дорогие, прежде, чем критиковать, сядьте на шпагат, хоть как-то. Криво, косо, хоть как. Или растяните себе хоть что-то… Или может, просто удовольствие», - подписала видео знаменитая балерина. На кадрах она показала свой шпагат, который без ложной скромности можно назвать ее визитной картой, подтверждающая хорошую физическую подготовку балерины. Однако уже по сложившейся традиции критики балерины не смогли сдержать свои эмоции и подписали публикацию Волочковой весьма нелестно: «Мне было её жаль, потом поняла, что это способ собирать деньги. Продажная псевдобалеро...фу!», «Сколько можно растяжки делать... такое ощущение скоро промежность порвётся», «Ну если это единственное, чего Вы достигли... некоторые и на шпагат могут, и даже не криво и косо, еще и впахивают по 50 часов в неделю. Кому Вы это все пишете?», «Там все разработано. Не порвется. Растянется».

Дыль Лилия

Кроме эпатажной растяжки Волочкова привлекает внимание общественности своим статусом «свободная». Так, недавно балерина стала героиней шоу «Давай поженимся», где также была раскритикована, на этот раз ведущей проекта Ларисой Гузеевой. На своей станице в социальной сети артистка опубликовала пост «Посмотрите сегодняшний эфир «Давай поженимся», на сайте Первого канала, и хорошее настроение вам гарантированно! На съемке все просто угорали… Мне достался сложный пассажир. Но мы выстояли!». Вот только кроме «сложного пассажира», некие неудобства создала и коллега Волочковой по шоу-бизнесу. Так Гузеева была возмущена столь откровенным нарядом балерины и сообщила: «Ты бы еще пониже декольте сделала. Знала, что за невесту бороться будут, и сделала все, чтобы внимание было на тебе. Молодец!». Замечание прозвучало в шутку, однако после ведущая прикрыла откровенные части тела Волочковой розой. Хотя для многих это стало очередным поводом покритиковать внешний вид и чувство стиля госпожи Волочковой.