Виктория Романец объявила свои условия возвращения на «Дом-2»

Поклонники Виктории Романец были шокированы выдающимся самомнением бывшей участницы телестройки, которая согласиться вернуться на телепроект при условии, что ей утвердят ежемесячный гонорар в размере 1,5 миллионов рублей. Также фанатов Романец удивило и ряд дополнительных условий, по которым она вернётся в периметр «Дома-2» лишь в паре со своим возлюбленным мужчиной Антоном Гусевым.
В данным момент фанаты Виктории стараются разобраться, будут ли те 1,5 миллионов, которые запросила Романец, оплатой для них двоих, или же она собирается требовать отдельную уплату и для своего партнёра.