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| | Виктория Романец объявила свои условия возвращения на «Дом-2»

Виктория Романец объявила свои условия возвращения на «Дом-2»

Вчера, 15:14
Виктория Романец, прославившаяся своим участием в популярном телевизионном реалити-шоу «Дом-2», шокировала своих многочисленных фанатов, рассказав о том, какой гонорар ей требуется для того, чтобы вернуться на телепроект.

Виктория Романец объявила свои условия возвращения на «Дом-2»

 

Поклонники Виктории Романец были шокированы выдающимся самомнением бывшей участницы телестройки, которая согласиться вернуться на телепроект при условии, что ей утвердят ежемесячный гонорар в размере 1,5 миллионов рублей. Также фанатов Романец удивило и ряд дополнительных условий, по которым она вернётся в периметр «Дома-2» лишь в паре со своим возлюбленным мужчиной Антоном Гусевым.

В данным момент фанаты Виктории стараются разобраться, будут ли те 1,5 миллионов, которые запросила Романец, оплатой для них двоих, или же она собирается требовать отдельную уплату и для своего партнёра.
Александр Вест
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