Виктория Романец объявила свои условия возвращения на «Дом-2»

Виктория Романец, прославившаяся своим участием в популярном телевизионном реалити-шоу «Дом-2», шокировала своих многочисленных фанатов, рассказав о том, какой гонорар ей требуется для того, чтобы вернуться на телепроект.

Александр Вест

Поклонники Виктории Романец были шокированы выдающимся самомнением бывшей участницы телестройки, которая согласиться вернуться на телепроект при условии, что ей утвердят ежемесячный гонорар в размере 1,5 миллионов рублей. Также фанатов Романец удивило и ряд дополнительных условий, по которым она вернётся в периметр «Дома-2» лишь в паре со своим возлюбленным мужчиной Антоном Гусевым.В данным момент фанаты Виктории стараются разобраться, будут ли те 1,5 миллионов, которые запросила Романец, оплатой для них двоих, или же она собирается требовать отдельную уплату и для своего партнёра.