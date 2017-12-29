Эвелина Бледанс рассказала о своем втором малыше и новых мужчинах в своей жизни

Эвелина Бледанс прокомментировала недавние слухи в СМИ, что она хочет родить еще одного ребенка. Также звезда рассказала, есть ли у нее новые мужчины.

В 2017 году в СМИ появлялось много информации насчет личной жизни известной телеведущей. Сам год для нее стал не очень удачный. Еще вначале было объявлено о расторжении брака с Александром Семиным. Вопреки расставанию, бывшие супруги продолжают дружить.Журналисты часто говорили, что Бледанс уже успела найти себе нового мужчину и даже хочет родить еще одного ребенка. Женщина решила прокомментировать подобные слухи. Недавно Эвелина заявила, что сейчас она одинокая и никакого нового молодого человека у нее нет. Насчет детей она еще не думала, но пока что не рискует завести нового.Хотя и весь год был не самым лучшим для звезды, его конец она встречает с хорошим настроением и некой радостью. Эвелина надеется, что следующий год станет лучшим этого.