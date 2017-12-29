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| | Тимур Батрутдинов сожалеет, что не женился в 20 лет

Тимур Батрутдинов сожалеет, что не женился в 20 лет

Вчера, 15:02
Популярный резидент известного юмористического шоу Comedy Club Тиумр Батрутдинов рассказал о своих сожалениях по поводу того, что не заключил брак в молодости. По его словам, если бы он женился в 20 лет, это изменило бы всю его жизнь.

Тимур Батрутдинов сожалеет, что не женился в 20 лет

 

Напомним, что недавно Тимур стал участником популярного шоу «Холостяк», в котором ни одна из 25 участниц телепроекта не смогла заинтересовать звёздного холостяка. В интервью Тимур рассказал о том, что иногда задумывается, как бы сложилась его жизнь, если бы он женился в молодости. По его словам, заключи он брак в 20 лет, могло и не быть его участия в Comedy Club, также он никогда не появился бы на передаче «Холостяк». Батрутдинов даже высказал предположение, что в таком случае это он мог оказаться в роли того, кто заказывает выступление резидентов Comedy Club на корпоративах.

Однако, сам юморист заметил, что он является весьма самодостаточным человеком, а его одиночество ему даже нравится. Кроме того, Батрутдинов заявил, что невозможно распланировать всю жизнь, как сам пытался сделать ранее.
Александр Вест
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