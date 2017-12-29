Айжан Байзакова вышла на свободу после трех суток в спецприемнике

Айжан Байзакова, звезда Instagram из Казахстана, оказалась на свободе, проведя под арестом трое суток, о чем сообщили местные источники в прессе.

Как сообщается, из спецприемника она вышла в пятницу в 15 часов. Девушка держала в руках пакет, ее встретил внедорожник, в который она быстра села и сразу же уехала. Страничка Байзаковой вновь стала доступна для фолловеров. Инцидент, после которого она оказалась за решеткой, произошел 17 декабря в ночном клубе, где она решила провести конкурс на раздевание среди девушек. В суде позже отмечали, что Байзакова проявляла неуважение к окружающим, а также нарушала общественный порядок.

Полиция в пресс-релизе добавила, что девушку привлекли к ответственности за проведение в общественном месте мероприятия, которое нарушает общественный порядок и установленные в обществе этические нормы.

По условиям конкурса, приз в 50 тысяч тенге обещали девушке, которая обнажится полностью. Позже в социальных сетях появилась запись этого вечера, на которых видно, как полностью обнаженная конкурсантка стоит к посетителям боком, а Байзакова в этот момент призывает других дам присоединиться.

Николай Офицеров