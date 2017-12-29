Гарик Харламов подарил дочке букет "На вырост"

При этом публикация сопровождалась шутливой подписью, свойственной стилю шоумена. "Подарил дочке букет на вырост"- прокомментировал Харламов.
Подписчиков растрогал подарок звездного папы, и многие засыпали снимок комментариями "Мило", "Прелесть", "Красота", "Букет с ногами" и другие. Многие были расстроены тем, что родители не хотят показывать девочку в социальных сетях.
Совсем недавно, Гарик Харломов со своей супругой Критиной Асмус показали лицо своей доченьки. Фотоснимок был сделан во время похода в Disneyland. Однако к сожалению, на снимке видна только спина либо закрытое лицо очками. Фанаты с нетерпением ждут, когда уже могут увидеть лицо малышки. Известно, что Гарик Харламов с Кристиной Асмус зарегистрировали свой брак в 2013 году.
В январе 2014 Кристина подарила Гарику дочку Анастасию. Довольный супруг очень любит свою семью и иногда делиться счастливыми моментами из жизни с фанатами в социальных сетях.