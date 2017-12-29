Гарик Харламов подарил дочке букет "На вырост"

Популярный шоумен, телеведущий резидент Comedy Club Гарик Харламов похвастался своим поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram интересной фотографией, на которой его доченьку Настю очень трудно увидеть за подарком от отца, большим букетом цветов.

Любовь Шевцова

При этом публикация сопровождалась шутливой подписью, свойственной стилю шоумена. "Подарил дочке букет на вырост"- прокомментировал Харламов.Подписчиков растрогал подарок звездного папы, и многие засыпали снимок комментариями "Мило", "Прелесть", "Красота", "Букет с ногами" и другие. Многие были расстроены тем, что родители не хотят показывать девочку в социальных сетях.Совсем недавно, Гарик Харломов со своей супругой Критиной Асмус показали лицо своей доченьки. Фотоснимок был сделан во время похода в Disneyland. Однако к сожалению, на снимке видна только спина либо закрытое лицо очками. Фанаты с нетерпением ждут, когда уже могут увидеть лицо малышки. Известно, что Гарик Харламов с Кристиной Асмус зарегистрировали свой брак в 2013 году.В январе 2014 Кристина подарила Гарику дочку Анастасию. Довольный супруг очень любит свою семью и иногда делиться счастливыми моментами из жизни с фанатами в социальных сетях.